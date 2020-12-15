За жменю гривень: в Одесі водій маршрутки побив пасажира
Водій маршрутного таксі №214 в Одесі вранці 15 грудня застосував силу проти пасажира, який розплатився за проїзд дрібними монетами. Інцидент стався близько 7:30 на вулиці Декабристів.
Про подію, яка сталася внаслідок бурхливої реакції перевізника на українські монети, написав сам постраждалий на сайті Єдиного центру звернень громадян в Одесі. За його словами, через напад у нього порваний одяг та розсічене перенісся.
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Наздогнав пасажира
Як стверджує сам чоловік, котрому не пощастило бути клієнтом маршрутника, вранці він доїхав до потрібної зупинки, після чого заплатив водієві дрібними монетами.
Пасажир маршрутки в Одесі поскаржився на напад водія / Скриншот Єдиного центру звернень громадян
Коли пасажир вийшов, його почав наздоганяти розлючений водій, який нібито без якихось пояснень напав на нього ззаду.
Скаргу чоловіка у центрі звернень громадян передали до департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху міської ради Одеси.
Чиновники мають відреагувати на ситуацію до 14 січня наступного року.
Чому монети не подобаються маршрутникам
У 2019 році Нацбанк вивів з обігу монети 1, 2, 5 копійок, а з осені 2020 – стали історією монети в 25 копійок.
Натомість номінал 10 і 50 копійок зашились, проте громадяни не дуже з цим обізнані, а тому доволі часто виникають конфлікти через незнання засад монетарної політики держави.
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