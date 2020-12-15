Водій маршрутного таксі №214 в Одесі вранці 15 грудня застосував силу проти пасажира, який розплатився за проїзд дрібними монетами. Інцидент стався близько 7:30 на вулиці Декабристів.

Про подію, яка сталася внаслідок бурхливої реакції перевізника на українські монети, написав сам постраждалий на сайті Єдиного центру звернень громадян в Одесі. За його словами, через напад у нього порваний одяг та розсічене перенісся.

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Чи написав пасажир заяву до поліції, невідомо.

Наздогнав пасажира

Як стверджує сам чоловік, котрому не пощастило бути клієнтом маршрутника, вранці він доїхав до потрібної зупинки, після чого заплатив водієві дрібними монетами.



Пасажир маршрутки в Одесі поскаржився на напад водія / Скриншот Єдиного центру звернень громадян

Коли пасажир вийшов, його почав наздоганяти розлючений водій, який нібито без якихось пояснень напав на нього ззаду.

Скаргу чоловіка у центрі звернень громадян передали до департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху міської ради Одеси.

Чиновники мають відреагувати на ситуацію до 14 січня наступного року.

Чому монети не подобаються маршрутникам

У 2019 році Нацбанк вивів з обігу монети 1, 2, 5 копійок, а з осені 2020 – стали історією монети в 25 копійок.

Натомість номінал 10 і 50 копійок зашились, проте громадяни не дуже з цим обізнані, а тому доволі часто виникають конфлікти через незнання засад монетарної політики держави.