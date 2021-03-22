Упав із даху: в Одесі загинув рятувальник під час гасіння пожежі

Джерело:ДСНС Одещини
Під час гасіння пожежі на вулиці Магістральній в Одесі одному з рятувальників стало зле. Тому чоловік звернувся до медиків. На жаль, у кареті швидкої він помер. Трагедія сталася 22 березня.
Померлому було 48 років. Він служив у 8 пожежно-рятувальній частині Одеси.
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Як повідомили виданню "Думская" знайомі рятувальника, його звати Сергій Грінько. У процесі гасіння чоловік впав із даху двоповерхового будинку.
У нього залишились 2 неповнолітніх дітей.
Загиблий внаслідок пожежі Сергій Грінько / Фото "Думская"
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Відео "Думская" з місця пожежі в Одесі