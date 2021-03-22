Упав із даху: в Одесі загинув рятувальник під час гасіння пожежі

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Джерело:

ДСНС Одещини

Під час гасіння пожежі на вулиці Магістральній в Одесі одному з рятувальників стало зле. Тому чоловік звернувся до медиків. На жаль, у кареті швидкої він помер. Трагедія сталася 22 березня.

Померлому було 48 років. Він служив у 8 пожежно-рятувальній частині Одеси.

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Інформація про загиблого

Як повідомили виданню "Думская" знайомі рятувальника, його звати Сергій Грінько. У процесі гасіння чоловік впав із даху двоповерхового будинку.

У нього залишились 2 неповнолітніх дітей.


Загиблий внаслідок пожежі Сергій Грінько / Фото "Думская"

Детальніше про пожежу

  • Загоряння трапилося у двоповерховому будинку.
  • Загальна площа пожежі – 120 квадратних метрів.
  • Вогонь локалізували о 13:31 та повністю загасили о 13:52.
  • До операції залучили 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 людини.

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Відео "Думская" з місця пожежі в Одесі