Під час гасіння пожежі на вулиці Магістральній в Одесі одному з рятувальників стало зле. Тому чоловік звернувся до медиків. На жаль, у кареті швидкої він помер. Трагедія сталася 22 березня.

Померлому було 48 років. Він служив у 8 пожежно-рятувальній частині Одеси. До теми: На Миколаївщині горіли житлові будинки: є загиблі та постраждалі – фото Інформація про загиблого Як повідомили виданню "Думская" знайомі рятувальника, його звати Сергій Грінько. У процесі гасіння чоловік впав із даху двоповерхового будинку. У нього залишились 2 неповнолітніх дітей.

Загиблий внаслідок пожежі Сергій Грінько / Фото "Думская" Детальніше про пожежу Загоряння трапилося у двоповерховому будинку.

Загальна площа пожежі – 120 квадратних метрів.

Вогонь локалізували о 13:31 та повністю загасили о 13:52.

До операції залучили 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 людини. Радимо прочитати У Дніпрі в закинутому будинку спалахнула пожежа: двоє загиблих Відео "Думская" з місця пожежі в Одесі