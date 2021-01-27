В Одесі вирує негода: школярам дозволили залишитися вдома

Через негоду в Одесі оголосили червоний рівень небезпечності. Тому учні середньої школи 28 січня можуть перейти на дистанційну форму навчання.

Джерело: УНІАН

Учні 1 – 4 класів наразі навчатимуться очно. Відповідне рішення ухвалив Департамент освіти та науки Одеської мерії.

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Одеситів попросили обмежити пересування містом. Тож якщо батьки не хочуть відпускати дитину до школи, вони повинні повідомити про це класного керівника. Тоді це не вважатиметься прогулом.

Якщо хтось із батьків хоче залишити дитину вдома, це не буде порушенням. Рішення про форму навчання 5 – 11 класів ухвалює кожен навчальний заклад самостійно,

– зазначили у мерії.

Негода на Одещині

В Україні вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпечності – а саме на Одещині та Миколаївщині. Утім, в Укравтодорі запевнили, що до негоди готові.

Проте прогнозують, що через погіршення ситуації на дорогах можуть бути введені обмежувальні заходи. Тож водіям радять утриматися від поїздок до 29 січня.