В Одесі суд відпустив "антимайданівця", який намагався розстріляти кандидата в нардепи: відео

Джерело:Думская
Приморський районний суд Одеси засудив до 12 років ув'язнення фаната Росії Володимира Цапліна, а також застосував до нього "закон Савченко". Через це злочинця відпустили на волю.
58-річного "антимайданівця" визнали винним у замаху на вбивство, нападі на правоохоронця, а також у зберіганні вогнепальної зброї.
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У 2015 році Цапліна вперше визнали винним у скоєнні тяжкого злочину. Тоді у Приморському суді його засудили до 15 років позбавлення волі. Але адвокати злочинця подали апеляцію.
Вже в суді другій інстанції чоловіку змінили вирок до 12 років перебування за ґратами.
Однак і після цього злочинець не потрапив до тюрми. У Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішили повернути обвинувальний акт відносно Цапліна, оскільки при першому розгляданні справи обвинуваченому не пояснили особливості розгляду кримінального провадження судом присяжних.
При повторному розгляді судді не могли призначити більш серйозного покарання, аніж було винесене в апеляції, тому злочинця покарали на 12 років позбавлення волі.
Дивіться відео винесення вироку Володимиру Цапліну в Одесі: