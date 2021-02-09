В Одесі суд відпустив "антимайданівця", який намагався розстріляти кандидата в нардепи: відео

Приморський районний суд Одеси засудив до 12 років ув'язнення фаната Росії Володимира Цапліна, а також застосував до нього "закон Савченко". Через це злочинця відпустили на волю.

58-річного "антимайданівця" визнали винним у замаху на вбивство, нападі на правоохоронця, а також у зберіганні вогнепальної зброї.

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Крім засудження та фактичного позбавлення від відбування покарання Цапліна зобов'язали виплатити понад 1,5 мільйона гривень 23-річному одеситу Євгену Кіпоренку, який залишився інвалідом внаслідок замаху, а також сплатити 112 тисяч поліцейському Сергію Кардашу та самому Андрію Юсову, котрого злочинець хотів вбити.

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Як встановили слідчі, Цаплін працював охоронцем у ПТУ та симпатизував проросіським діячам. Через це він вирішив вбити керівника обласного осередку "УДАРу" Андрія Юсова.

Злочинець чекав, коли політик вийде з під'їзду, але сплутав його з сусідом Євгеном Кіпоренком.

Всадивши 3 кулі з бойового ПМу у спину потерпілому, Цаплін намагався втекти, але його зупинив Кардаш.

"Антимайданівець" намагався застрелити й правоохоронця, який став свідком події. Але пістолет не вистрелив.

Вже засуджували до 15 років

У 2015 році Цапліна вперше визнали винним у скоєнні тяжкого злочину. Тоді у Приморському суді його засудили до 15 років позбавлення волі. Але адвокати злочинця подали апеляцію.

Вже в суді другій інстанції чоловіку змінили вирок до 12 років перебування за ґратами.

Однак і після цього злочинець не потрапив до тюрми. У Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішили повернути обвинувальний акт відносно Цапліна, оскільки при першому розгляданні справи обвинуваченому не пояснили особливості розгляду кримінального провадження судом присяжних.

При повторному розгляді судді не могли призначити більш серйозного покарання, аніж було винесене в апеляції, тому злочинця покарали на 12 років позбавлення волі.

Дивіться відео винесення вироку Володимиру Цапліну в Одесі: