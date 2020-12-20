В Одесі у день святого Миколая, 19 грудня, відкрили головну ялинку міста. Відвідувачів заходу спершу розважав оркестр Дідів Морозів. А опісля організатори вирішили увімкнути справжнісінькій тюремний блатняк.

Як в Одесі відкривали головну ялинку

Запалення новорічної красуні відбулося на Думській площі. Крім того, працював святковий ярмарок на Приморському бульварі. А поблизу Дюка встановили яскраву карусель. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

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Спершу перед місцевими жителями та гостями виступив Одеський муніципальний духовий оркестр імені Олександра Саліка. Його музиканти перетворилися на Дідів Морозів. Вони виконали святкові мелодії.

Відкриття ялинки в Одесі: оркестр Дідів Морозів виконав новорічно-різдвяні мелодії – дивіться відео

Наприкінці свята перед мерією спалахнув невеликий феєрверк. Але цим організатори вирішили не обмежуватися, і після офіційної частини відвідувачів урочистостей "потішили" жорстким тюремним новорічним блатняком. Така музика лунала з колонок.

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Зауважимо, що на свято прийшло багато глядачів, зокрема з дітьми. На більшості з них не було захисних масок.