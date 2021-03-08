В Одесі відбулось яскраве жіноче ралі: фото

8 березня 2021 , 07:40
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Джерело:

УСИ Online

В Одесі 7 березня відбулось жіноче ралі. Заїзд був довжиною у 60 кілометрів. Крім того, на шляху зробили смугу перешкод – конкурси.

У ралі взяли участь 35 екіпажів.

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Як пройшло ралі

  • Цьогоріч з одеситками змагались учасниці з Києва та Маріуполя. Вони приїхали заради події.
  • Всього взяли участь 70 жінок. До речі, за умовами конкурсу членами екіпажу могли бути тільки жінки.
  • Маршруту, яким довелось їхати, учасниці також не знали.
  • Машини святково прикрасили, а на вулиці встановили велику туфельку.

Ралі було й торік

Схожу подію 8 березня 2020 року влаштували й у Києві. У змаганнях брали участь винятково жіночі екіпажі. Автогонки відбулись на трасі протяжністю 60 кілометрів, з яких 0,9 кілометра – це спеціальні ділянки.


Ралі в Одесі / Фото УСИ Online


Шлях для ралі / Фото УСИ Online


Маршрут прикрасили туфелькою / Фото УСИ Online