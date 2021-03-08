В Одесі відбулось яскраве жіноче ралі: фото
В Одесі 7 березня відбулось жіноче ралі. Заїзд був довжиною у 60 кілометрів. Крім того, на шляху зробили смугу перешкод – конкурси.
Джерело:УСИ Online
У ралі взяли участь 35 екіпажів.
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Як пройшло ралі
- Цьогоріч з одеситками змагались учасниці з Києва та Маріуполя. Вони приїхали заради події.
- Всього взяли участь 70 жінок. До речі, за умовами конкурсу членами екіпажу могли бути тільки жінки.
- Маршруту, яким довелось їхати, учасниці також не знали.
- Машини святково прикрасили, а на вулиці встановили велику туфельку.
Ралі було й торік
Схожу подію 8 березня 2020 року влаштували й у Києві. У змаганнях брали участь винятково жіночі екіпажі. Автогонки відбулись на трасі протяжністю 60 кілометрів, з яких 0,9 кілометра – це спеціальні ділянки.
Ралі в Одесі / Фото УСИ Online
Шлях для ралі / Фото УСИ Online
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