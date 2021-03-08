В Одесі 7 березня відбулось жіноче ралі. Заїзд був довжиною у 60 кілометрів. Крім того, на шляху зробили смугу перешкод – конкурси.

У ралі взяли участь 35 екіпажів. Читайте також Дискримінація жінок досі невидима: організаторка Маршу жінок про мету акції, 8 березня і сексизм Як пройшло ралі Цьогоріч з одеситками змагались учасниці з Києва та Маріуполя. Вони приїхали заради події.

Всього взяли участь 70 жінок. До речі, за умовами конкурсу членами екіпажу могли бути тільки жінки.

Маршруту, яким довелось їхати, учасниці також не знали.

Машини святково прикрасили, а на вулиці встановили велику туфельку. Ралі було й торік Схожу подію 8 березня 2020 року влаштували й у Києві. У змаганнях брали участь винятково жіночі екіпажі. Автогонки відбулись на трасі протяжністю 60 кілометрів, з яких 0,9 кілометра – це спеціальні ділянки.

Ралі в Одесі / Фото УСИ Online

Шлях для ралі / Фото УСИ Online

Маршрут прикрасили туфелькою / Фото УСИ Online