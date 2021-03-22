В Одесі від коронавірусу помер анестезіолог: заразився від одного з пацієнтів
В Одесі 20 березня помер лікар анестезіолог Володимир Гатцук. Чоловік від початку пандемії лікував хворих на коронавірус.
Джерело:"7 телеканал"
Володимир багато років працював у реанімації обласної дитячої лікарні. Однак після початку пандемії він перейшов у інфекційну лікарню.
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Інші деталі
Лікар заразився коронавірусом від своїх пацієнтів. Згодом його організм не зміг витримати ускладнення хвороби.
Лікар-анестезіолог Володимир Гатцук / Фото vgorode.ua
Зараз у лікарні також бореться за життя мама лікаря, яка також інфікована COVID-19. Її стан медики оцінюють як важкий.
Яка ситуація з коронавірусом в Одесі
Через ситуацію з COVID-19 Одеса опинилася в червоній зоні карантину. Запровадження жорстких обмежень відбудеться 23 березня.
У МОЗ кажуть, що червону зону можуть згодом скасувати. Для цього потрібно, щоб регіон зміг досягнути норми показників протягом 5 чи більше днів поспіль.
Статистика захворюваності
- За останню добу на Одещині зафіксували 745 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Серед них – 401 житель Одеси.
- Від початку пандемії в Одесі коронавірусом заразилися 98 249 людей. Зараз хворіють 14 915 осіб.
- На жаль, від COVID-19 в області загалом померли 1 613 людей.
Зонування карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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