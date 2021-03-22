В Одесі 20 березня помер лікар анестезіолог Володимир Гатцук. Чоловік від початку пандемії лікував хворих на коронавірус.

Володимир багато років працював у реанімації обласної дитячої лікарні. Однак після початку пандемії він перейшов у інфекційну лікарню.

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Інші деталі

Лікар заразився коронавірусом від своїх пацієнтів. Згодом його організм не зміг витримати ускладнення хвороби.



Лікар-анестезіолог Володимир Гатцук / Фото vgorode.ua

Зараз у лікарні також бореться за життя мама лікаря, яка також інфікована COVID-19. Її стан медики оцінюють як важкий.

Зверніть увагу! Збором благодійної допомоги сім'ї лікаря займається його однокурсниця Ніна Шестакова. Перерахувати гроші на підтримку близьких Володимира Гатцука можна за номером карти 5168 7450 1540 2867 ("Приватбанк", Ніна Шестакова).

Яка ситуація з коронавірусом в Одесі

Через ситуацію з COVID-19 Одеса опинилася в червоній зоні карантину. Запровадження жорстких обмежень відбудеться 23 березня.

У МОЗ кажуть, що червону зону можуть згодом скасувати. Для цього потрібно, щоб регіон зміг досягнути норми показників протягом 5 чи більше днів поспіль.

Статистика захворюваності

За останню добу на Одещині зафіксували 745 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Серед них – 401 житель Одеси.

Від початку пандемії в Одесі коронавірусом заразилися 98 249 людей. Зараз хворіють 14 915 осіб.

На жаль, від COVID-19 в області загалом померли 1 613 людей.



Зонування карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу