На Об'їзній дорозі Одеси "ВАЗ" спровокував масштабну ДТП із 2 автівками та Jaguar: фото

ДТП одразу з 4 автівками сталося 3 лютого на Об'їзній дорозі Одеси. Зіштовхнулися два "ВАЗи", Volkswagen та Jaguar.
Джерело: патрульна поліція Одеської області
Як стверджують правоохоронці, до аварії призвели дії власника "ВАЗ-217030", який не врахував дорожніх обставин та не дотримався безпечної швидкості руху.
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"ВАЗ-21011" відкинуло у інші автівки / Фото пресслужби поліції Одеси
Через зіткнення постраждав 60-річний водій "ВАЗ-21011". Його госпіталізували медики швидкої.
За фактом зіткнення автівок поліцейські відкрили кримінальну справу. Кваліфікація події залежить від того, наскільки постраждав власник другого "ВАЗу".