На Об'їзній дорозі Одеси "ВАЗ" спровокував масштабну ДТП із 2 автівками та Jaguar: фото

ДТП одразу з 4 автівками сталося 3 лютого на Об'їзній дорозі Одеси. Зіштовхнулися два "ВАЗи", Volkswagen та Jaguar.

Джерело: патрульна поліція Одеської області

Як стверджують правоохоронці, до аварії призвели дії власника "ВАЗ-217030", який не врахував дорожніх обставин та не дотримався безпечної швидкості руху.

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Коли на лівій смузі для розвороту зупинилася інша машина російського автопрому, легковик влетів у неї.

Зачепили елітний Jaguar



"ВАЗ-21011" відкинуло у інші автівки / Фото пресслужби поліції Одеси

За даними поліції, масштабна ДТП сталася близько 12:30.

Коли водій-порушник влетів у "ВАЗ-21011", його відкинуло на інші машини.

Внаслідок цього автівка протаранила Volkswagen LT 46 та дуже дорогий позашляховик Jaguar.

Через зіткнення постраждав 60-річний водій "ВАЗ-21011". Його госпіталізували медики швидкої.

За фактом зіткнення автівок поліцейські відкрили кримінальну справу. Кваліфікація події залежить від того, наскільки постраждав власник другого "ВАЗу".