В Одесі таджик із другом побили підполковника поліції разом з підлеглим

Джерело:"Думская"
Численними забоями та струсом мозку закінчився конфлікт між іноземцем, його земляком та поліцейськими біля торгового центру "Новий Привоз".
За даними місцевих журналістів, сварка та бійка між чоловіками сталася через те, що поліцейські попросили іноземця прибрати автівку аби вони могли припаркуватися біля торгового центру.
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Зловмисників досить швидко затримали. Ними виявився громадянин Таджикистану 1987 року народження, а також на 2 роки старший за нього земляк, але з українським паспортом.
Обидва чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм інкримінують вчинення насильство щодо працівників поліції. Якщо суд визнає провину обох фігурантів справи, їм загрожує до 5 років обмеження волі або навіть такий саме термін ув'язнення.