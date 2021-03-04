Численними забоями та струсом мозку закінчився конфлікт між іноземцем, його земляком та поліцейськими біля торгового центру "Новий Привоз".

За даними місцевих журналістів, сварка та бійка між чоловіками сталася через те, що поліцейські попросили іноземця прибрати автівку аби вони могли припаркуватися біля торгового центру.

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Як стверджують у прокуратурі Одеси, побиті виявилися підполковником та старшим лейтенантом управління стратегічних розслідувань поліції.

Що відомо про побиття поліцейських в Одесі

За даними слідства, поліцейські були при виконанні та займалися розшуком підозрюваних по одній зі справ.

Правоохоронці хотіли припаркувати машину біля "Нового Привозу", але посварилися з водієм та пасажиром іншої машини.

Поліцейськи показали службові посвідчення та вимагали, аби ним звільнили місце, але натомість їх досить жорстко побили.

Зловмисників досить швидко затримали. Ними виявився громадянин Таджикистану 1987 року народження, а також на 2 роки старший за нього земляк, але з українським паспортом.

Обидва чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм інкримінують вчинення насильство щодо працівників поліції. Якщо суд визнає провину обох фігурантів справи, їм загрожує до 5 років обмеження волі або навіть такий саме термін ув'язнення.