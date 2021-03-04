В Одесі таджик із другом побили підполковника поліції разом з підлеглим
Численними забоями та струсом мозку закінчився конфлікт між іноземцем, його земляком та поліцейськими біля торгового центру "Новий Привоз".
Джерело:"Думская"
За даними місцевих журналістів, сварка та бійка між чоловіками сталася через те, що поліцейські попросили іноземця прибрати автівку аби вони могли припаркуватися біля торгового центру.
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Що відомо про побиття поліцейських в Одесі
- За даними слідства, поліцейські були при виконанні та займалися розшуком підозрюваних по одній зі справ.
- Правоохоронці хотіли припаркувати машину біля "Нового Привозу", але посварилися з водієм та пасажиром іншої машини.
- Поліцейськи показали службові посвідчення та вимагали, аби ним звільнили місце, але натомість їх досить жорстко побили.
Зловмисників досить швидко затримали. Ними виявився громадянин Таджикистану 1987 року народження, а також на 2 роки старший за нього земляк, але з українським паспортом.
Обидва чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм інкримінують вчинення насильство щодо працівників поліції. Якщо суд визнає провину обох фігурантів справи, їм загрожує до 5 років обмеження волі або навіть такий саме термін ув'язнення.
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