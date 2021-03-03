В Одесі розгорівся скандал через українську мову. Суперечка виникла між працівницею магазину одягу та відвідувачкою.

Черговий конфлікт через українську мову нещодавно виник в одному із магазинів Одеси. Про це повідомляє телеграм-канал "ХО".

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Мовний скандал в Одесі

Конфлікт спалахнув між працівницею магазину, яка спілкувалася українською мовою, та російськомовною відвідувачкою.

Мова – говяжий язик. Якби ми з вами жили по-людськи, то домовилися б, як усі нормальні люди,

– заявила клієнтка.

Продавчиня відповіла, що відвідувачка може розмовляти тією мовою, якою їй зручно. Сама ж продовжила спілкування українською.

"А попробуйте мене заставити", – заявила клієнтка. Та порекомендувала працівниці пригадати історію Одеси, зокрема, хто першим поселився на її теренах. Однак ніякими фактами свою думку клієнтка не підтвердила.

У магазині з нею ще був чоловік, який написав скаргу через відмову обслуговувати їх мовою окупанта.

Мовний конфлікт у магазині в Одесі: дивіться відео

Важливо! Уся сфера обслуговування в Україні з 16 січня 2021 перейшла на українську мову. Це означає, що до відвідувачів та клієнтів мають звертатися лише українською. Виняток – людина сама попросить звертатися до неї іншою мовою. Більше про те, як захистити своє право на обслуговування українською, читайте за цим посиланням