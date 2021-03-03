"Мова – говяжий язик": в магазині одягу в Одесі спалахнув конфлікт через українську – відео
В Одесі розгорівся скандал через українську мову. Суперечка виникла між працівницею магазину одягу та відвідувачкою.
Джерело:24 канал
Черговий конфлікт через українську мову нещодавно виник в одному із магазинів Одеси. Про це повідомляє телеграм-канал "ХО".
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Мовний скандал в Одесі
Конфлікт спалахнув між працівницею магазину, яка спілкувалася українською мовою, та російськомовною відвідувачкою.
Мова – говяжий язик. Якби ми з вами жили по-людськи, то домовилися б, як усі нормальні люди,
– заявила клієнтка.
Продавчиня відповіла, що відвідувачка може розмовляти тією мовою, якою їй зручно. Сама ж продовжила спілкування українською.
"А попробуйте мене заставити", – заявила клієнтка. Та порекомендувала працівниці пригадати історію Одеси, зокрема, хто першим поселився на її теренах. Однак ніякими фактами свою думку клієнтка не підтвердила.
У магазині з нею ще був чоловік, який написав скаргу через відмову обслуговувати їх мовою окупанта.
Мовний конфлікт у магазині в Одесі: дивіться відео
Попередні мовні скандали
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