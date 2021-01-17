В Одесі сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Загинула щонайменше одна людина.

Приблизно о 21:00 вогонь охопив 1,5 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.

До теми Вода замерзає на одязі пожежників: в Одесі палає готель, є жертва – моторошне відео

Водночас під час пожежі постраждало ще 2 людини, яких госпіталізовано до лікарні. У ДСНС зазначили, що після прибуття на місце виклику – встановлено займання даху житлового будинку та часткового третього поверху.



Рятувальники повідомили про жертв / Фото ДСНС

У зв'язку з ліквідацією пожежі на вулиці Посмітного, від Аркадіївського провулку до Полуничного провулку перекрили рух транспорту, повідомили у патрульній поліції,



Рятувальники ліквідовують наслідки / Фото ДСНС

Проводяться пошуки ймовірних постраждалих, додали в пресслужбі ДСНС України в Одеській області.

Займання готелю: дивіться відео



В Одесі спалахнула пожежа / Фото "Думская

Пожежа в одеському готелі: дивіться відео

Всіх мешканців будинку евакуювали, триває ліквідація наслідків пожежі.

Вогонь охопив триповерховий будинок: дивіться відео

Ліквідація наслідків пожежі: відео із соцмереж (обережно – нецензурна лексика 18+)