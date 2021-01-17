В Одесі сталася пожежа в готелі: фото, відео
В Одесі сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Загинула щонайменше одна людина.
Приблизно о 21:00 вогонь охопив 1,5 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.
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Водночас під час пожежі постраждало ще 2 людини, яких госпіталізовано до лікарні. У ДСНС зазначили, що після прибуття на місце виклику – встановлено займання даху житлового будинку та часткового третього поверху.
Рятувальники повідомили про жертв / Фото ДСНС
У зв'язку з ліквідацією пожежі на вулиці Посмітного, від Аркадіївського провулку до Полуничного провулку перекрили рух транспорту, повідомили у патрульній поліції,
Рятувальники ліквідовують наслідки / Фото ДСНС
Проводяться пошуки ймовірних постраждалих, додали в пресслужбі ДСНС України в Одеській області.
Займання готелю: дивіться відео
В Одесі спалахнула пожежа / Фото "Думская
Пожежа в одеському готелі: дивіться відео
Всіх мешканців будинку евакуювали, триває ліквідація наслідків пожежі.
Вогонь охопив триповерховий будинок: дивіться відео
Ліквідація наслідків пожежі: відео із соцмереж (обережно – нецензурна лексика 18+)
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