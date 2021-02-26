У Чорному морі спецпризначенці ВМС тренувалися шукати вибухівку
В акваторії Чорного моря поблизу Одеського порту спецпризначенці ВМС в рамках навчання шукали вибухівку. Водолази спускалися під воду на глибину до 10 метрів.
Джерело:"АрміяInform"
Силовики Військово-морських сил відпрацьовували низку прийомів у Практичній ґавані. Головною ідеєю цих навчань були пошук, ідентифікація та виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів в акваторії Одеського порту.
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Під час тренувань військовим ускладнювали завдання:
- кілька рівнів складності;
- проходження в умовах поганої видимості;
- оперативне реагування в умовах швидкої зміни обстановки.
На глибині спецпризначенці ВМС працювали двійками, перевіряли роботу спорядження та виконували завдання з підводного орієнтування.
Під час тренувань вони додатково приділили увагу злагодженим діям командної роботи. Зокрема, водолазної станції у разі виникнення позаштатних ситуацій та під час надання допомоги аварійному водолазу.
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