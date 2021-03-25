Одеського слюсаря засудили за сепаратизм через допис у мережі

Джерело:Єдиний реєстр судових рішень
Суворовський районний суд Одеси 17 березня визнав винним у посяганні на територіальну цілісність України слюсаря-ремонтника. Причиною розслідування слугувала публікація в соцмережі "Вконтакті". Вона – заборонена в Україні.
Одесит працює слюсарем-ремонтником на Чорноморполіграфметалі. Кримінальне провадження відкрили ще в серпні 2020 року.
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Одесита засудили за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За неї передбачено покарання від 3 до 5 років із конфіскацією майна.
Але він не заперечував свою провину та не був до цього судимим, тому покарання пом'якшили. Йому дали тільки 3 роки умовного позбавлення волі.Зверніть увагу! Проти народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича відкрили кримінальну справу. Це сталося через те, що він опублікував у фейсбуці карту України без Криму.