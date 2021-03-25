Одеського слюсаря засудили за сепаратизм через допис у мережі
Суворовський районний суд Одеси 17 березня визнав винним у посяганні на територіальну цілісність України слюсаря-ремонтника. Причиною розслідування слугувала публікація в соцмережі "Вконтакті". Вона – заборонена в Україні.
Джерело:Єдиний реєстр судових рішень
Одесит працює слюсарем-ремонтником на Чорноморполіграфметалі. Кримінальне провадження відкрили ще в серпні 2020 року.
До теми На Донеччині депутатка-сепаратистка отримала "умовне": визнала вину
За що його судили
- Чоловік опублікував допис із зображенням зіпсованої карти України.
- На ній деякі області пофарбовано в кольори російського прапора.
- Також у слідстві фігурував підпис до зображення. Там підсудний закликав "перестати годувати Бандеру" та "приєднати до Росії схід, південь і столицю України".
Яке покарання чекає на сепаратиста
Одесита засудили за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За неї передбачено покарання від 3 до 5 років із конфіскацією майна.
Але він не заперечував свою провину та не був до цього судимим, тому покарання пом'якшили. Йому дали тільки 3 роки умовного позбавлення волі.
Поділитися новиною