В Одесі СБУ викрила корупцію на митниці: деталі

СБУ викрила дві злочинні схеми, які організували посадовці митниці в Одесі. Також правоохоронці припинили здирництво у Держпродспоживслужбі.

Митники систематично вимагали гроші в імпортерів – шантажували створенням "проблем" під час оформлення вантажів. Зокрема зловмисники погрожували затягувати процес митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень обов’язкових платежів.

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Корупціонери на митниці

СБУ встановила, що корупціонери заробляли до 3 тисяч доларів за місяць. Схема діяла вже тривалий час. Правоохоронці затримали одного з фігурантів, старшого державного інспектора митного посту, під час отримання чергового "траншу" від імпортерів. Йому повідомлено про підозру.

Обшук / Фото СБУ

У планах затримати й інших учасників злочинної схеми.

Вимагали гроші й у Держпродспоживслужбі

СБУ також викрила на корупції головного спеціаліста одного зі структурних підрозділів Держпродспоживслужби в Одеській області.

Спецслужба встановила, що посадовець відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини обласного управління Держпродспоживслужби систематично вимагав неправомірну вигоду у комерсантів.

Гроші, які передали корупціонерам / Фото СБУ

За хабарі чиновник гарантував їм уникнення адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірок правопорушення.

Триває досудове слідство.