В Одесі у п'ятницю, 26 березня, рятувальникам довелося за допомогою інструментів силоміць відчиняти двері до кафе Mash Taproom. Усе через вечірку, яку там влаштували у розпал карантину.

Інцидент стався за адресою Ланжеронівська, 28. Обурені сусіди зателефонували до поліції через вечірку у закладі Mash Taproom.

Зауважте На Одещині службовий пес знайшов 15 кілограмів контрабандного бурштину

Власників закладу не зупинили карантинні обмеження, передбачені в Одесі. "За закритими дверима" кафе приймало клієнтів.

Коли на місце події прибули правоохоронці, господар Mash Taproom та його син кинулися на поліцейських з кулаками. У результаті стражі порядку опинилися на землі.

Господар кафе та його син закрилися у закладі, де вже перебували відвідувачі.

Тоді правоохоронці викликали рятувальників з Державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою спеціальних інструментів, вони відчинили двері та впустили у Mash Taproom поліцейських.

Господаря кафе і його сина забрали у поліцейський відділок.

Зверніть увагу! Через погіршення ситуації з коронавірусом Одеса ще з 23 березня перейшла у червону зону карантину.

Інцидент у Mash Taproom: дивіться відео