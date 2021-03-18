В Одесі відвалюється плитка нового бульвару за 94 мільйони: фото

В Одесі "тріщить по швах" плитка бульвару Жванецького. Лише півроку тому в цьому місці урочисто закінчили перший етап реконструкції.

Частинка плитки хиталася, як тільки її поклали – у вересні 2020. Тепер погано закріплені плити почали випадати.

До теми В Одесі закуплять лавочки для міста на мільйон гривень

Детальніше про реконструкцію

Ремонтом бульвару Жванецького займається фірма "Екстер'єр-Дизайн". Договір із нею передбачає технічні роботи, розробка проєктно-кошторисної документації та технагляд.

Підрядник кілька радів переносив початок робіт і прострочив узгоджені терміни. Проєкт реконструкції бульвару коштує міськраді Одеси майже 94,24 мільйона гривень.

Чому почала відвалюватись плитка

Ще коли ремонту бульвару був лише місяць, видання "Монитор" писало, що деякі плити там "гуляли". Також подекуди на них траплялись тріщини.



Тріщини плитки на бульварі Жванецького / Фото "Монитор"

Також тоді там помітили погано зроблені бордюри. Між ними були щілини по кілька сантиметрів.



Нові бордюри на бульварі Жванецького / Фото "Монитор"

Що зараз там відбувається

Найбільше постраждав район біля колишнього ювелірного заводу. Поряд із цим місцем триває будівництво.



Нова плитка, яка відпала на бульварі в Одесі / Фото "Думская"

Робочі відновлюють тротуар з тильного боку Одеського художнього музею. Також поряд почався 2 етап реконструкції.



Робочі відновлюють бульвар Жванецького / Фото "Думская"

На схилах бульвару роботи ще не починались. Через це вони більше нагадують дикі хащі, ніж зелену зону в центрі міста.



Сходи на схилах бульвару / Фото "Думская"

Зверніть увагу! На 15 станції Великого Фонтану набережної Одеси зламали понад десяток ліхтарів. Вони простояли лише кілька років. У більшості з них зігнули основу чи збили захисний корпус.