За патріархат: в Одесі радикали намагались зупинити марш жінок – фото, відео

В Одесі до 8 Березня приурочили марш жінок. Проте мирно та без інцидентів його провести не вдалось. Дорогу учасникам ходи перекрили активісти організації "Традиція і порядок". У сутичку втрутились правоохоронці.

Участь у марші взяли близько сотні осіб. Вони намагались привернути увагу до низької залученості жінок до громадських та політичних процесів.

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На Приморському бульварі шлях маршу перекрили

Також організатори наголошували на тому, що жінки нечасто отримують високі посади. Серед своїх цілей вони називали протистояння домашньому насиллю та гендерним стереотипам.

Не припало це до вподоби молодим людям з "Традиції та порядку". Вони перекрили дорогу, тримаючи в руках банер на підтримку патріархату.

У протистояння втрутилась поліція

Прихильників патріархату спробували затримати правоохоронці, проте мирно це зробити не вдалось. Радикали вступили у сутичку з правоохоронцями. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Марш продовжили Приморським бульваром, згодом Дерибасівської і дійшли до Міського саду.

Дивіться фото з акції / Фото "Думська":

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