За патріархат: в Одесі радикали намагались зупинити марш жінок – фото, відео

Джерело:"Думська"
В Одесі до 8 Березня приурочили марш жінок. Проте мирно та без інцидентів його провести не вдалось. Дорогу учасникам ходи перекрили активісти організації "Традиція і порядок". У сутичку втрутились правоохоронці.
Участь у марші взяли близько сотні осіб. Вони намагались привернути увагу до низької залученості жінок до громадських та політичних процесів.
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Також організатори наголошували на тому, що жінки нечасто отримують високі посади. Серед своїх цілей вони називали протистояння домашньому насиллю та гендерним стереотипам.
Не припало це до вподоби молодим людям з "Традиції та порядку". Вони перекрили дорогу, тримаючи в руках банер на підтримку патріархату.
Прихильників патріархату спробували затримати правоохоронці, проте мирно це зробити не вдалось. Радикали вступили у сутичку з правоохоронцями. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Марш продовжили Приморським бульваром, згодом Дерибасівської і дійшли до Міського саду.
Дивіться фото з акції / Фото "Думська":
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