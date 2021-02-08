В Одесі п'яний водій потрощив сім автомобілів: фото

Сім автомобілів зазнали пошкоджень через дії нетверезого водія Mitsubishi. Він пішов на обгін, ігноруючи ситуацію на дорозі.

Аварія сталася у житловому масиві Котовського в Одесі на вулиці Висоцького.

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Що відомо про ДТП на Висоцького 7 лютого

Автомобіль Mitsubishi врізався лоб у лоб зі Skoda. Та своєю чергою відлетіла на припарковані неподалік машини.

Та своєю чергою відлетіла на припарковані неподалік машини. Все через те, що водій Mitsubishi намагався здійснити обгін без урахування дорожньої ситуації.

Пошкодження отримали, окрім зазначених двох авто, ще Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у житловому масиві Котовського в Одесі на вулиці Висоцького ввечері 7 лютого.

У патрульній поліції Одеси повідомили, що водій Mitsubishi був п'яний – у нього в крові вимірювальний пристрій показав 2,01 проміле алкоголю.

Аварія в Одесі на Висоцького: дивіться фото

На щастя, люди в аварії не постраждали. Водію Mitsubishi поліція виписала протокол за порушення правил дорожнього руху – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

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