В Одесі п'яний водій потрощив сім автомобілів: фото

8 лютого 2021 , 02:03
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Джерело:

"Думская"

Сім автомобілів зазнали пошкоджень через дії нетверезого водія Mitsubishi. Він пішов на обгін, ігноруючи ситуацію на дорозі.

Аварія сталася у житловому масиві Котовського в Одесі на вулиці Висоцького.

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Що відомо про ДТП на Висоцького 7 лютого

  • Автомобіль Mitsubishi врізався лоб у лоб зі Skoda. Та своєю чергою відлетіла на припарковані неподалік машини.
  • Все через те, що водій Mitsubishi намагався здійснити обгін без урахування дорожньої ситуації.
  • Пошкодження отримали, окрім зазначених двох авто, ще Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.
  • Дорожньо-транспортна пригода сталася у житловому масиві Котовського в Одесі на вулиці Висоцького ввечері 7 лютого.

У патрульній поліції Одеси повідомили, що водій Mitsubishi був п'яний – у нього в крові вимірювальний пристрій показав 2,01 проміле алкоголю.

Аварія в Одесі на Висоцького: дивіться фото

На щастя, люди в аварії не постраждали. Водію Mitsubishi поліція виписала протокол за порушення правил дорожнього руху – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

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