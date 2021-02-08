В Одесі п'яний водій потрощив сім автомобілів: фото
Сім автомобілів зазнали пошкоджень через дії нетверезого водія Mitsubishi. Він пішов на обгін, ігноруючи ситуацію на дорозі.
Джерело:"Думская"
Аварія сталася у житловому масиві Котовського в Одесі на вулиці Висоцького.
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Що відомо про ДТП на Висоцького 7 лютого
- Автомобіль Mitsubishi врізався лоб у лоб зі Skoda. Та своєю чергою відлетіла на припарковані неподалік машини.
- Все через те, що водій Mitsubishi намагався здійснити обгін без урахування дорожньої ситуації.
- Пошкодження отримали, окрім зазначених двох авто, ще Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.
- Дорожньо-транспортна пригода сталася у житловому масиві Котовського в Одесі на вулиці Висоцького ввечері 7 лютого.
У патрульній поліції Одеси повідомили, що водій Mitsubishi був п'яний – у нього в крові вимірювальний пристрій показав 2,01 проміле алкоголю.
Аварія в Одесі на Висоцького: дивіться фото
На щастя, люди в аварії не постраждали. Водію Mitsubishi поліція виписала протокол за порушення правил дорожнього руху – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
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