З оркестром: в Одесі привітали нацгвардійців, які повернулись з ротації в ООС – фото

Понад сотня військовослужбовців 11-ї бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України повернулися до Одеси. Вони проходили 3-місячної ротацію в зоні Операції Об'єднаних сил.

Захисників зустріли на місці постійного базування з хлібом та сіллю і військовим оркестром. Про це розповіли у Нацгвардії.

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Привітання для нацгвардійців

Дякую за те, що ви виконали з честю своє бойове завдання, показали високий рівень професіоналізму і відвагу.

– заявив командир військової частини НГУ №3012 полковник В'ячеслав Краснопольський.

Він додав: "Завдяки вам в наших будинках залишається мир і спокій".



В Одесі зустріли нацгвардійців / Фото "Думская"



Військових привітали з обіймами / Фото "Думская"



Вони з честю виконали бойове завдання / Фото "Думская"



Для військовослужбовців грав оркестр / Фото "Думская"



Нацгвардійців зустріли в Одесі / Фото "Думская"

Батальйон оперативного призначення Нацгвардії регулярно залучають до виконання завдань у районі проведення Операції Об'єднаних Сил.