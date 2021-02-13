З оркестром: в Одесі привітали нацгвардійців, які повернулись з ротації в ООС – фото
Понад сотня військовослужбовців 11-ї бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України повернулися до Одеси. Вони проходили 3-місячної ротацію в зоні Операції Об'єднаних сил.
Джерело:"Думская"
Захисників зустріли на місці постійного базування з хлібом та сіллю і військовим оркестром. Про це розповіли у Нацгвардії.
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Привітання для нацгвардійців
Дякую за те, що ви виконали з честю своє бойове завдання, показали високий рівень професіоналізму і відвагу.
– заявив командир військової частини НГУ №3012 полковник В'ячеслав Краснопольський.
Він додав: "Завдяки вам в наших будинках залишається мир і спокій".
В Одесі зустріли нацгвардійців / Фото "Думская"
Військових привітали з обіймами / Фото "Думская"
Вони з честю виконали бойове завдання / Фото "Думская"
Для військовослужбовців грав оркестр / Фото "Думская"
Нацгвардійців зустріли в Одесі / Фото "Думская"
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