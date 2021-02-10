В Одесі поліція накрила бордель, який утримували 20-річна дівчина та 41-річний чоловік: відео
Правоохоронці Одеси припинили роботу борделю, який організували чоловік із жінкою, уродженці Одещини та Луганщини. Утриманням місця розпусти займалися ще 2 місцеві мешканки.
Джерело:поліція Одеської області
Правоохоронці кілька місяців стежили за фігурантами справи та документували їх незаконну діяльність.
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Що відомо про викриття борделю в Одесі
- За даними слідства, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік вирішили організувати місце для надання інтимних послуг жінками, який спеціально для цього підбирали.
- Для відбору "персоналу" зловмисники нібито залучили двох жінок 41 та 42 років. Вони мали підбирати повій та забезпечувати порядок у квартирі.
- Також адміністраторки борделю розміщували у мережі оголошення про надання інтимних послуг.
Під час обшуків у помешканнях зловмисників та їх авто, оперативники вилучили чималу кількість доказів їх провини: банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
3 ймовірно причетним до сутенерства та втягнення жінок у заняття проституцією вже оголосили про підозру. Їм загрожує від 4 до 7 років ув'язнення.
Дивіться відео викриття борделю поліцією в Одесі:
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