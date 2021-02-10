Правоохоронці Одеси припинили роботу борделю, який організували чоловік із жінкою, уродженці Одещини та Луганщини. Утриманням місця розпусти займалися ще 2 місцеві мешканки.

Правоохоронці кілька місяців стежили за фігурантами справи та документували їх незаконну діяльність.

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Після збору всіх необхідних доказів поліцейські припинили роботу борделю.

Що відомо про викриття борделю в Одесі

За даними слідства, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік вирішили організувати місце для надання інтимних послуг жінками, який спеціально для цього підбирали.

Для відбору "персоналу" зловмисники нібито залучили двох жінок 41 та 42 років. Вони мали підбирати повій та забезпечувати порядок у квартирі.

Також адміністраторки борделю розміщували у мережі оголошення про надання інтимних послуг.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників та їх авто, оперативники вилучили чималу кількість доказів їх провини: банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

3 ймовірно причетним до сутенерства та втягнення жінок у заняття проституцією вже оголосили про підозру. Їм загрожує від 4 до 7 років ув'язнення.

Дивіться відео викриття борделю поліцією в Одесі: