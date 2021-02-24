Не купив цигарки – хотів спалити кіоск: в Одесі обурений покупець скоїв злочин

В Одесі нетверезий місцевий житель захотів купити цигарки. Продавчиня ще не розпочала торгівлі, тому сигарет 39-річний чоловік не отримав. Замість того, щоб пошукати в іншому місці, одесит приніс каністру бензин і облив кіоск.

Чоловік витягнув запальничку і намагався підпалити заклад торгівлі.

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Правопорушника відправили під нічний домашній арешт

Проте його вдалось зупинити. Продавчиня кіоску звернулась до правоохоронців.

Охочому до помсти чоловіку повідомили про підозру у замаху на умисне знищення майна шляхом підпалу. У разі доведення вини у суді, одеситу загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту,

– розповідає тимчасова виконувачка обов'язків заступника начальника відділу поліції № 4 Алла Кальчева.

Поки що триває досудове слідство.

Раніше в Одесі сталась пожежа у пологовому будинку

Зазначимо, що 20 лютого в Одесі сталась пожежа у пологовому будинку. У морозну ніч довелось евакуйовувати медичних працівників, жінок-пацієнток на навіть 16 немовлят. Займання, яке ймовірно сталось через коротке замикання, швидко ліквідували.