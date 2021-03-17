Одеська міськрада має намір у 2021 закупити нові лавочки для міста. На них планують витратити більш ніж 1,3 мільйона гривень. Чиновники кажуть, що ці лавочки декорують і зроблять антивандальними.

Рішення про закупівлю ухвалили 17 березня на сесії Одеської міськради. Загалом мають придбати 134 лавочки по 9,7 тисячі гривень.

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Які лавочки хочуть закупити

Меблі будуть "антивандальними", оскільки їхню основу виготовлять із бетонну. Завдяки цьому їх буде важче вкрасти чи поламати. Також на дерев’яній спинці кожної лавки будуть логотипи Одеси. Якір і серце логотипу покриють епоксидною смолою.

Як повідомляє "Думская", на ринку такі лавочки коштують 5 – 7 тисяч гривень.

Де та скільки лавочок будуть стояти

65 – в Лузанівці;

17 – на Відраді;

20 – на "Дельфіні";

12 – в Аркадії;

20 – на набережній в районі 11-ї зупинки Фонтану.



Лавки, які планує закупити Одеська мерія / Фото Odessa.net.ua

Зверніть увагу! На набережній 15 станції Великого Фонтану в Одесі зламали понад десяток ліхтарів. Всі вони простояли лише кілька років. У більшості з них зігнули основу, а в деяких навіть збили захисний корпус.