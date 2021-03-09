Жінка облила та підпалила двері Пенсійного фонду в Одесі

В Одесі зранку 9 березня жінка підпалила двері обласного Пенсійного фонду на вулиці Рішельєвській. Правоохоронці вилучили речові докази та відкрили кримінальну справу.

Двері Пенсійного підпалила жінка 64 — 65 років (народилася в 1956). Внаслідок цього ніхто не постраждав.

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Що відомо про підпал

Двері відомства облила та підпалила жителька Одеси;

Це відбулося о 7 годині ранку;

Як повідомили в ДСНС у коментарі 24 Каналу, займання погасили до приїзду пожежників;

Пошкоджена була тільки нижня частина дверей.

Яке покарання за це може бути

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про "Умисне знищення або пошкодження майна". Вона передбачає штраф 850 гривень, громадські роботи від 120 до 240 годин або позбавлення волі до 3 років.

Інші деталі

Жінка пояснила свої дії тим, що незадоволена мізерною пенсією. У неї вилучили пляшку, де були залишки легкозаймистої речовини. Про це повідомляє місцеве видання Думская.

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