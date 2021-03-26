В Одесі перепоховають жертв комуністичних репресій: потрібно перенести гаражні кооперативи

Міськрада Одеси хоче перепоховати жертв комуністичних репресій, які зараз спочивають у районі аеропорту. До цього підштовхнуло те, що історики назвали "варварською" ініціативу перемістити в це місце гаражі.

У район 6 кілометру Овідіопольської дороги захотіли перенести гаражні кооперативи, розташовані біля вулиці Центральний аеропорт. Така ініціатива обурила істориків і краєзнавців, оскільки раніше там розстрілювали людей.

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Чому обурились історики

Раніше в цьому місці був спецоб'єкт, де НКВД розстрілював людей. Історики вважають, що на пустирі поховано від 5 до 20 тисяч жертв "великого терору". На пустирі вже проводили пошукові роботи у 2008 році. Однак тоді там виявили останки лише 1 086 розстріляних.

Коли на пустир захотіли перенести гаражі, Інститут національної пам'яті, звернувся до мерії Одеси. Історики попросили передусім провести пошук тіл репресованих.

Реакція міської влади Одеси

Згодом на засіданні виконкому міськради Геннадій Труханов заявив, що влада готова цим зайнятись. Він повідомив, що на 6 кілометрі Овідіопольської дороги організують дослідницьку роботу території. Також мер Одеси повідомив, що міськрада готова перепоховати рештки репресованих.

Покажемо всій Україні та Європі наше ставлення до історії та тих людей, яких без причин знищили, вбили та варварськи розстріляли

– додав Труханов

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Що там планують робити

Днями біля шосе почалася георадарна розвідка. Її ініціював одеський краєзнавець Олександр Бабич. Мета дослідників – отримання розшифровки аномалій, щоб встановити місця розстрільних ровів з останками репресованих.

З моменту, коли потеплішає, на пустирі почнуться розкопки. Там встановлять вебкамеру, щоб усі охочі змогли слідкувати за процесом. Потім останки жертв комуністичного терору мають ексгумувати й перепоховати.