В Одесі охоронці ТЦ змусили чоловіка вмиватися зеленкою: відео

У одеському торговому центрі "Афіна" охоронці познущалися з покупця. Силовики змушували чоловіка вмиватися зеленкою, а також штовхали його кулаками.

Деталі інциденту в Одесі

Подія трапилася у магазині "Таврія В" за участю нібито працівників охоронної фірми "Зевс".

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Охоронці схопили чоловіка, бо той буцімто зайшов у магазин з власним товаром, але без чека на нього. Вони відвели покупця у підсобне приміщення. Там силовики витягли банку зеленки і підставили відро. Над ним чоловік мав вмивати обличчя розчином.

Вмивайся, б*ять,

– наказували охоронці.

Чоловік у той час просив силовиків схаменутися. Після того, як він один раз вмився зеленкою, охоронці почали вимагали, аби покупець повторив.

За даними ТСН, в адміністрації "Таврії В" заявили, що інцидент трапився давно і їхніх працівників там начебто не було. На гарячу лінію, за їхніми словами, ніхто не звертався.

Дивіться відео знущання охоронців у ТЦ Одеси: