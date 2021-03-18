"Став на нашому місці": в Одесі охоронці побили ветерана АТО – відео

Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал "Одесса сейчас"

Кур'єра з Одеси, який є ветераном АТО, побили за "неприйнятне" паркування не на своєму місці. На нього накинулися декілька охоронців приватної фірми. У поліції ж кажуть: інцидент стався між двома водіями.

Відбувся конфлікт у житловому масиві Котовського. Як пишуть у соцмережах, керівник охоронної фірми "Титан Секьюріті Груп" не поділив парковку із ветераном АТО Євгеном Кучинським.

Тим часом У Дніпрі лікарі рятують життя 30-річного кулеметника

Побиття АТОвця в Одесі: як це сталося

  • Інцидент стався 17 березня.
  • Керівник охоронної фірми вийшов зі свого Porsche і не поділив парковку з ветераном АТО.
  • Євген Кучинський працює в компанії DHL і приїхав у район по роботі.
  • Припаркував машину, а згодом зайшов в офіс.
  • Коли повернувся, колеса службового автомобіля були порізані, а на нього чекали хлопці у чорній формі охоронців.
  • Вони заявили Кучинському, що він припаркувався в недозволеному місці – на території їх охоронної фірми.
  • Після цього бійці почали бити чоловіка.
  • Відповідні відео виклали очевидці у соцмережі. На кадрах видно, як чоловіка почергово б'є натовп чоловіків у чорній формі.

Як охоронці побили кур'єра в Одесі: дивіться відео

У Євгена через побиття перелом носа, закрита черепно-мозкова травма, забита грудна клітина і пошкоджена щелепа.


Євген Кучинський після побиття в Одесі / Фото з телеграму "Одесса сейчас"

Обурені ветерани прийшли під офіс з мітингом

Наступного дня під офіс охоронної фірми зібралися ветерани АТО і представники Нацкорпусу. Вони вимагали розмови з керівником фірми, співробітники якої вчора побили Євгена Кучинського.

Одній з машин фірми хтось проколов шини. На місце подій прибула поліція.

Що про інцидент кажуть у поліції

  • Про побиття в поліції зазначають: інцидент стався між двома чоловіками.
  • 36-річний потерпілий, який працює кур'єром, припаркувався на місці, на яке також претендував 35-річний нападник.
  • Між водіями виник конфлікт: молодший з чоловіків вдарив старшого в обличчя.
  • Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.
  • Призначена експертиза, яка встановить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.