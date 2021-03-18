Кур'єра з Одеси, який є ветераном АТО, побили за "неприйнятне" паркування не на своєму місці. На нього накинулися декілька охоронців приватної фірми. У поліції ж кажуть: інцидент стався між двома водіями.

Відбувся конфлікт у житловому масиві Котовського. Як пишуть у соцмережах, керівник охоронної фірми "Титан Секьюріті Груп" не поділив парковку із ветераном АТО Євгеном Кучинським. Тим часом У Дніпрі лікарі рятують життя 30-річного кулеметника Побиття АТОвця в Одесі: як це сталося Інцидент стався 17 березня.

Керівник охоронної фірми вийшов зі свого Porsche і не поділив парковку з ветераном АТО.

Євген Кучинський працює в компанії DHL і приїхав у район по роботі.

Припаркував машину, а згодом зайшов в офіс.

Коли повернувся, колеса службового автомобіля були порізані, а на нього чекали хлопці у чорній формі охоронців.

Вони заявили Кучинському, що він припаркувався в недозволеному місці – на території їх охоронної фірми.

Після цього бійці почали бити чоловіка.

Відповідні відео виклали очевидці у соцмережі. На кадрах видно, як чоловіка почергово б'є натовп чоловіків у чорній формі. Як охоронці побили кур'єра в Одесі: дивіться відео У Євгена через побиття перелом носа, закрита черепно-мозкова травма, забита грудна клітина і пошкоджена щелепа.

Євген Кучинський після побиття в Одесі / Фото з телеграму "Одесса сейчас" Обурені ветерани прийшли під офіс з мітингом Наступного дня під офіс охоронної фірми зібралися ветерани АТО і представники Нацкорпусу. Вони вимагали розмови з керівником фірми, співробітники якої вчора побили Євгена Кучинського. Одній з машин фірми хтось проколов шини. На місце подій прибула поліція. Що про інцидент кажуть у поліції Про побиття в поліції зазначають: інцидент стався між двома чоловіками.

36-річний потерпілий, який працює кур'єром, припаркувався на місці, на яке також претендував 35-річний нападник.

Між водіями виник конфлікт: молодший з чоловіків вдарив старшого в обличчя .

. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Призначена експертиза, яка встановить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.