В Одесі на вулиці Ніжинській вночі проти 1 березня обвалився житловий будинок, який є пам'яткою архітектури. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Напередодні місцевих мешканців виселили з будинку. Все тому, що 27 лютого у будівлі з'явилася тріщина. Про це журналістам 24 каналу розповіли у ДСНС.

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Що відомо про обвал будинку в Одесі

Обвал трапився саме у тому місці, де пішла тріщина. Внаслідок обвалу стіни відбулося часткове руйнування даху, перекриття та квартири №5 на 2-му поверсі.

Крім того, внаслідок інциденту постраждали також сусідні будівлі. Так, у триповерховому будинку на вулиці Ніжинській, 16 зруйновані три квартири, дах та горище. Також відомо, що каміння, яке падало з пам'ятки архітектури, пошкодило дах двоповерхового будинку, який розташований поруч.

Працівники ДСНС вже огородили територію.

Зверніть увагу! Будинок побудували у 1879 році. Впродовж 1869 – 1984 років у ньому жив письменник Лев Славін.

В Одесі обвалився житловий будинок / Фото "Думская"