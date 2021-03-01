В Одесі обвалився житловий будинок: фото
В Одесі на вулиці Ніжинській вночі проти 1 березня обвалився житловий будинок, який є пам'яткою архітектури. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Джерело:24 канал
Напередодні місцевих мешканців виселили з будинку. Все тому, що 27 лютого у будівлі з'явилася тріщина. Про це журналістам 24 каналу розповіли у ДСНС.
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Що відомо про обвал будинку в Одесі
Обвал трапився саме у тому місці, де пішла тріщина. Внаслідок обвалу стіни відбулося часткове руйнування даху, перекриття та квартири №5 на 2-му поверсі.
Крім того, внаслідок інциденту постраждали також сусідні будівлі. Так, у триповерховому будинку на вулиці Ніжинській, 16 зруйновані три квартири, дах та горище. Також відомо, що каміння, яке падало з пам'ятки архітектури, пошкодило дах двоповерхового будинку, який розташований поруч.
Працівники ДСНС вже огородили територію.
В Одесі обвалився житловий будинок / Фото "Думская"
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