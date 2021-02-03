В Одесі обвалився занедбаний будинок: його власника-грека попереджували про небезпеку
В Одесі 3 лютого відбувся обвал занедбаного будинку на Деволанівському узвозі. У ньому навіть жили люди, проте вони пішли звідти за кілька хвилин до обвалу.
Джерело: "Думская"
Ймовірно, це були безхатьки, які проживали у покинутому приміщені – офіційно цей будинок давно перебуває у аварійному стані й люди були з нього відселені. Ніхто не постраждав.
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Як повідомили очевидці, впала стіна, частково заваливши сходи, що ведуть з моста вниз.
За інформацією місцевих депутатів, нетрі належать греку на ім’я Драгніс. Віцемер Одеси Михайло Кучук повідомив, що "його неодноразово попереджали, що будівля в аварійному стані, але він не реагує на наші зауваження і попередження".
Обвалений будинок в Одесі / Фото "Думская"
Завалило частину сходів / Фото "Думская"
На місці працюють рятувальники ДСНС / Фото "Думская"
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