В Одесі обвалилась чергова історична пам’ятка: будівля колишньої фабрики морозива – фото

Джерело:"Думская"
В Одесі 11 лютого стався обвал частини старовинної будівлі – колишньої фабрики морозива. Її збудували понад 120 років тому.
Йдеться про будинок на розі вулиць Старопортофранківської і Торгової. Площа обвалення склала приблизно 150 квадратних метрів.
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Обвалилась частина фасадної стіни і дах двоповерхового будинку. Колись у ньому розташовувалась фабрика морозива "Полярна зірка".
Від уламків постраждали 3 торгові павільйони, які розташовані біля будівлі. Жертв і постраждалих немає.
В Одесі обвалилась будівля колишньої фабрики морозива: дивіться фото
Всі фотографії належать виданню "Думская"
У мерії стверджують, що вже зв'язалися з власником будівлі, який пообіцяв уже в першій половині дня почати розбирати аварійну стіну, щоб не допустити подальшого обвалення.
Зараз територія закрита і не охороняється.Нещодавно в Одесі завалився інший старовинний будинок, який перебуває у занедбаному стані. Йдеться про нетрі на Деволанівському узвозі.