В Одесі 11 лютого стався обвал частини старовинної будівлі – колишньої фабрики морозива. Її збудували понад 120 років тому.

Йдеться про будинок на розі вулиць Старопортофранківської і Торгової. Площа обвалення склала приблизно 150 квадратних метрів.

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Обвалилась частина фасадної стіни і дах двоповерхового будинку. Колись у ньому розташовувалась фабрика морозива "Полярна зірка".

Від уламків постраждали 3 торгові павільйони, які розташовані біля будівлі. Жертв і постраждалих немає.

В Одесі обвалилась будівля колишньої фабрики морозива: дивіться фото

Всі фотографії належать виданню "Думская"

У мерії стверджують, що вже зв'язалися з власником будівлі, який пообіцяв уже в першій половині дня почати розбирати аварійну стіну, щоб не допустити подальшого обвалення.

Історія будинку

Його звели в 1892 – 1894 роках за проєктом архітектора Семена Ландесмана. Спочатку в ньому розміщувалася жіноча гімназія. Пізніше в будівлі працювала профтехшкола, в якій готували будівельників. Тут навчався Сергій Корольов – відомий вчений, конструктор у сфері ракетобудування та космонавтики.

Фабрика морозива працювала до початку 2000-х. У 2002 році її дирекція продала будинок й увесь комплекс. Фабрику тоді оцінили в 600 тисяч гривень. Але навіть і ця смішна сума в касу підприємства не надійшла.

Згодом цю угоду підтвердили господарські суди всіх інстанцій. Устаткування демонтували і вивезли в невідомому напрямку, а будівлю – між іншим, пам'ятник архітектури – перепродали.

Зараз територія закрита і не охороняється.

Нещодавно в Одесі завалився інший старовинний будинок, який перебуває у занедбаному стані. Йдеться про нетрі на Деволанівському узвозі.