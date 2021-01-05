В Одесі у новорічну ніч 1 січня чоловік побив до смерті жінку, з якою він мешкав. Це сталось після того, як він дізнався, що вона заразила його венеричною хворобою.

Про свій вчинок одесит розповів сам – набрав 102. Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

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Чоловік, щоправда, забув назвати адресу, де скоїв злочин. Але поліція все одно його розшукала. Він зізнався у тому, що накоїв.

Побив кулаками до смерті

У відділку 30-річний одесит розповів, що у новорічну ніч він напав на 39-річну співмешканку й побив її кулаками. Вона померла на місці.

"Зробив це, бо вона мене заразила", – сказав затриманий.

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Вбивці загрожує в’язниця від 7 до 10 років.