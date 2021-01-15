Кінологи та вибухотехніки перевіряють приміщення закладів дошкільного виховання, в яких, згідно з заявами зловмисників, можуть пролунати вибухи. 15 січня поліціянти отримали відповідне повідомлення електронною поштою.

Анонімні терористи зазначили, що вибухи відбудуться у проміжку між 15:00 та 24:00. Про це повідомляє "Думская".

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Дітей з будівель дитячих садків терміново евакуювали.

Що відомо про масові замінування дитячих садків в Одесі

Зловмисники повідомили про наявність вибухівки у 185 садках за допомогою електронної пошти.

Під загрозою нібито опинилися 128 комунальних та 57 приватних закладів.

За адресами одразу виїхали спеціалісти, а працівники дитсадків тим часом відправили малечу на прогулянки.

Також у садочках попередили батьків про те, що вони можуть забрати дітей додому.

Наразі правоохоронці не перевірили всі заклади освіти. Але у тих садках, де поліціянти вже побували, навчальний процес триває за графіком.

За фактом повідомлення про замінування слідчі відкрили кримінальне провадження. Втім, із кваліфікацією події вони остаточно розберуться після того, як кінологи закінчать свою роботу.



Поліцейські шукають вибухівку в 185 дитячих садках Одеси / Фото "Думская"