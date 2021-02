В Одесі моряки протестують проти корупції: перекрили київську трасу – фото

Кілька десятків моряків перекрили проїзд траси Одеса – Київ. Мітингувальники ходять по зебрі на контрольно-пропускному пункті "Дачне".

Водночас проїзд Київською трасою сьогодні обмежений через негоду. Фурам пересуватися по ній не можна.

Чому протестують моряки

Моряки вимагають відставки міністра інфраструктури, начальника морської адміністрації, а також всіх причетних до корупційної схеми в галузі атестації працівників морського транспорту.

Вони відзначають: щоб отримати документи і можливість піти в рейс зазвичай доводиться платити від 3 до 10 тисяч доларів.



В Одесі протестують моряки / Фото телеканалу "7"

Протестувальники тримають плакати з підписом "We want to work" – "Ми хочемо працювати!". Такі акції повинні відбутись сьогодні, 12 лютого, в декількох містах України.

Склали протокол за порушення карантину

Під час проведення акції моряків – протестувальників запросили до відділення поліції через порушення карантинних заходів. На них склали відповідний протокол.



Моряки протестують проти корупції / Фото Української служби інформації



Мітингувальники перекрили трасу / Фото Української служби інформації

Крім того, за словами учасників акції, їх супроводжували "тітушки" – і на трасі, і під будівлею обладміністрації – які провокували конфлікт.



Як відбувалась акція / Фото Української служби інформації



Протест проти корупції в Одесі / Фото Української служби інформації

Моряки сподіваються, що їхні вимоги задовольнять до 19 лютого. Якщо ж їх не виконають, обіцяють знову мітингувати.