В Одесі на митниці вилучили велику партію контрабанди – мобільні аксесуари на 10 мільйонів гривень. Вантаж прибув з Китаю для київської фірми, але підприємці вирішили не платити митний збір.

Перевізники не вказали у декларації значну кількість товару. Про це йдеться на сторінці Держмитслужби у фейсбуці.

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Митникам довелося вилучити його.

В Одесі митники вилучили контрабанду мобільних аксесуарів: дивіться фото

Іноді в Одесі знаходять й таку контрабанду – у контейнері з бананами був кокаїн на 4 мільйони доларів.

До слова, за пів року в Одеській митниці впіймали на хабарях 6 посадовців.

10 грудня Детективи НАБУ затримали керівника підприємства "Морський торговий порт "Чорноморськ"". Чоловіка спіймали на вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів.