Аварія сталася близько 22:00 24 січня на вулиці Градоначальницькій в Одесі. Водій "ВАЗ" не помітив яму, яка утворилася під час ремонтних робіт працівників КП "Теплопостачання міста Одеси".

Перед тим, як легковик впав у яму, він зніс залізну огорожу. Про це повідомили у Департаменті міського господарства Одеси.

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Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Що відомо про падіння машини в яму в Одесі

Чиновники стверджують, що залишена комунальниками розкопка, була добре освітлена, але водії кажуть зовсім інше.

Місцеві мешканці підкреслюють, що ані дорожніх знаків, ані світловідбивачів на місці робіт не встановлювали, а вуличне освітлення залишає бажати кращого.

Водій-чоловік та жінка-пасажир попри досить жорстке падіння самостійно вибралися з машини та ями.

На місці події працювали поліціянти.



ВАЗ зазнав серйозних пошкоджень / Фото Департаменту міського господарства Одеси

Якщо водія "ВАЗу" визнають винним у порушенні правил дорожнього руху та скоєнні ДТП, йому загрожує штраф.

Дивіться відео з місця падіння машини у яму в Одесі: