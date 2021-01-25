В Одесі легковик на швидкості влетів у яму, яку залишили комунальники: відео
Аварія сталася близько 22:00 24 січня на вулиці Градоначальницькій в Одесі. Водій "ВАЗ" не помітив яму, яка утворилася під час ремонтних робіт працівників КП "Теплопостачання міста Одеси".
Перед тим, як легковик впав у яму, він зніс залізну огорожу. Про це повідомили у Департаменті міського господарства Одеси.
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Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Що відомо про падіння машини в яму в Одесі
- Чиновники стверджують, що залишена комунальниками розкопка, була добре освітлена, але водії кажуть зовсім інше.
- Місцеві мешканці підкреслюють, що ані дорожніх знаків, ані світловідбивачів на місці робіт не встановлювали, а вуличне освітлення залишає бажати кращого.
- Водій-чоловік та жінка-пасажир попри досить жорстке падіння самостійно вибралися з машини та ями.
- На місці події працювали поліціянти.
ВАЗ зазнав серйозних пошкоджень / Фото Департаменту міського господарства Одеси
Якщо водія "ВАЗу" визнають винним у порушенні правил дорожнього руху та скоєнні ДТП, йому загрожує штраф.
Дивіться відео з місця падіння машини у яму в Одесі:
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