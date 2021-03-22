В Одесі іноземець зі стріляниною пограбував працівницю хостелу, його затримали: фото
24-річного зловмисника спіймали поліцейські охорони вночі 22 березня в одному з хостелів Одеси. Чоловік забрав у адміністраторки гаманець та мобільний телефон.
Джерело:поліція Одеської області
Правоохоронці дізналися про надзвичайну подію завдяки тривожній кнопці, на яку встигла натиснути працівниця закладу. Вже за кілька хвилин зловмисник опинився у кайданках.
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Що відомо про пограбування хостелу в Одесі
- Зловмисник з'явився на порозі закладу близько 3:00 22 березня.
- Чоловік стукав у двері хостелу, а коли адміністраторка відчинила, він дістав пістолет.
- Молодик вистрілив у повітря та наказав жінці віддати їй телефон та гаманець.
Речі, які зловмисник забрав у працівниці хостелу, повернули власниці / Фото поліції Одеської області
Поліцейські, що прибули на місце події, затримали чоловіка та передали його слідчим. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Правоохоронці кваліфікували злочин, що вчинив 24-річний іноземець як розбій. Наразі фігуранту кримінального провадження про підозру поки не повідомили.
Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
24-річного іноземця затримали на місці злочину / Фото поліції Одеської області
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