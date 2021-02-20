В Одесі вночі 20 лютого сталась пожежа у пологовому будинку. Вогнеборцям довелось евакуювати більше 70 людей, серед них 16 – немовлята.

Сталось займання у пологовому будинку №5 на Маршала Говорова.

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Серед евакуйованих – 16 немовлят

Як повідомляють рятувальники, загорілось майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі.

Пожежникам довелось евакуювати 74 осіб. З них 12 – медичні працівники, 46 жінок-пацієнтів та 16 немовлят.

Постраждалих в результаті пожежі немає

Вогнеборцям дуже швидко вдалось локалізувати займання, а вже через 10 хвилин пожежу загасили повністю.

Загиблих та постраждалих в результаті інциденту немає. Загалом на місці інциденту працювало 10 одиниць техніки та близько 50 рятувальників. Як кажуть фахівці, ймовірна причина пожежі – коротке замикання у холодильнику.

Зверніть увагу! Згідно з інформацією Укргідрометцентру, вдень 20 лютого в Одесі має бути досить тепло для зими +1…+3 градуси. Проте вночі, коли сталась пожежа, стовпчики термометрів опускались до -10 морозу.