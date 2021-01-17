В Одесі горить готель: що могло спричинити трагедію
В Одесі 17 січня загорівся готель на вулиці Посмитного. Вогонь спалахнув на 3 поверсі будівлі та швидко перекинувся на дах. Внаслідок трагедії загинула 1 людина, ще 2 – отримали травми.
Пожежа спалахнула о 20:30 у Приморському районі Одеси за адресою вулиця Посмітного 10/12. Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Актуально Вода замерзає на одязі пожежників: в Одесі палає готель, є жертва – моторошне відео
Станом на 22:05 вогонь вдалося локалізувати.
До рятувальної операції залучили 60 людей та 12 одиниць техніки.
Що могло стати причиною трагедії
- Спричинити пожежу могли проблеми з електрикою.
- Постояльці готелі розповіли, що у будівлі були часті проблеми зі світлом.
- Ще 16 січня у готелі лагодили проводку.
- Наразі невідомо, чи дотримувалися у готелі правил пожежної безпеки.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter