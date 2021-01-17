В Одесі 17 січня загорівся готель на вулиці Посмитного. Вогонь спалахнув на 3 поверсі будівлі та швидко перекинувся на дах. Внаслідок трагедії загинула 1 людина, ще 2 – отримали травми.

Пожежа спалахнула о 20:30 у Приморському районі Одеси за адресою вулиця Посмітного 10/12. Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Актуально Вода замерзає на одязі пожежників: в Одесі палає готель, є жертва – моторошне відео Станом на 22:05 вогонь вдалося локалізувати. До рятувальної операції залучили 60 людей та 12 одиниць техніки. Що могло стати причиною трагедії Спричинити пожежу могли проблеми з електрикою. Постояльці готелі розповіли, що у будівлі були часті проблеми зі світлом. Ще 16 січня у готелі лагодили проводку. Наразі невідомо, чи дотримувалися у готелі правил пожежної безпеки. Зверніть увагу! У 2019 році в Одесі спалахнула пожежа у готелі "Токіо Стар". Тоді її жертвами стали 9 людей. Найімовірнішою причиною трагедії правоохоронці назвали порушення правил пожежної безпеки з боку адміністрації готелю. Детальніше про трагедію можна прочитати тут.