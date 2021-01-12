Досить жорстка ДТП сталася вночі 12 січня на Французькому бульварі в Одесі. Toyota Land Cruiser Prado вилетів з дороги та зупинився лише після зіткнення зі стіною магазину.

Будівлю від ушкоджень врятувало те, що позашляховик врізався у цегляну частину стіни. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі.

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За попередніми даними, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Але Land Cruiser потребує дуже серйозного ремонту.

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Точної причини втрати водієм контролю над машиною невідомі. Поліцейські, які приїхали на місце події, з'ясували, що 29-річний одесит вилетів з дороги та в'їхав у стіну винного магазину.

Чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння, невідомо.

Відносно власника позашляховика склали адміністративний протокол щодо порушення правил дорожнього руху.

Офіційно подію правоохоронці наразі не прокоментували.



Toyota Land Cruiser Prado отримала ушкодження після зіткнення зі стіною / Фото патрульної поліції Одеської області