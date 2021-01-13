В Одесі елітна BMW влетіла в автокран, постраждали діти: фото
Двоє хлопчиків 14 та 2 років опинилися в лікарні після зіткнення BMW x5 зі спецтехнікою. Інцидент стався на околиці Одеси вдень 13 січня.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини аварії. Про це повідомили у патрульній поліції Одеси.
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За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Що відомо про аварію з постраждалими дітьми в Одесі
BMW x5 залетів під автокран / Фото пресслужби поліції Одеської області
- Інцидент стався на ділянці дороги, яка була ускладнена через снігопад.
- BMW X5 лоб у лоб зіштовхнувся з багатотонним автокраном.
- Через різницю у габаритах машин, кросовер залетів під бампер спецтехніки.
- Внаслідок зіткнення травми отримали двоє пасажирів BMW – хлопчиків 2 та 14 років медики відвезли до лікарні.
Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, невідомо. Це намагаються встановити поліціянти.
Внаслідок аварії травмувалися діти / Фото пресслужби патрульної поліції Одеської області
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