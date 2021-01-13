Двоє хлопчиків 14 та 2 років опинилися в лікарні після зіткнення BMW x5 зі спецтехнікою. Інцидент стався на околиці Одеси вдень 13 січня.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини аварії. Про це повідомили у патрульній поліції Одеси. Дивіться також У Києві чоловіка на смерть завалило піском у дворі багатоповерхівки: фото 18+ За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Що відомо про аварію з постраждалими дітьми в Одесі

BMW x5 залетів під автокран / Фото пресслужби поліції Одеської області Інцидент стався на ділянці дороги, яка була ускладнена через снігопад.

BMW X5 лоб у лоб зіштовхнувся з багатотонним автокраном.

Через різницю у габаритах машин, кросовер залетів під бампер спецтехніки.

Внаслідок зіткнення травми отримали двоє пасажирів BMW – хлопчиків 2 та 14 років медики відвезли до лікарні. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, невідомо. Це намагаються встановити поліціянти.

Внаслідок аварії травмувалися діти / Фото пресслужби патрульної поліції Одеської області