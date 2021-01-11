Небайдужі одесити зуміли затримати чоловіка, який нібито намагався скоїти крадіжку в одному з магазинів у центрі міста. Перехожі побачили чоловіка, який тікав з місця події ввечері 10 січня.

Зловмисника затримали без участі поліціянтів. У досить незвичний спосіб. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти у телеграмі.

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Правоохоронці прибули на місце події лише після того, як чоловіка знешкодили.

Утримання по-одеськи

Оскільки навіть перебуваючи під наглядом небайдужих, зловмисник міг втекти, одесити вирішили діяти рішуче. Чоловіка примотали скотчем до стовпа.

Саме в такому вигляді ймовірний крадій залишався до приїзду патрульних. Які вже й офіційно затримали чоловіка та передали його слідчим.

Чи відкрили правоохоронці кримінальну справу через спробу крадіжки у магазині, невідомо. У поліції інцидент офіційно наразі не прокоментували.

Дивіться відео затримання підозрюваного у крадіжці в Одесі (увага, ненормативна лексика 18+):