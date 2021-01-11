Прив'язали до стовпа: в Одесі чоловіка, який попався на крадіжці, затримали перехожі – відео 18+
Небайдужі одесити зуміли затримати чоловіка, який нібито намагався скоїти крадіжку в одному з магазинів у центрі міста. Перехожі побачили чоловіка, який тікав з місця події ввечері 10 січня.
Зловмисника затримали без участі поліціянтів. У досить незвичний спосіб. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти у телеграмі.
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Утримання по-одеськи
Оскільки навіть перебуваючи під наглядом небайдужих, зловмисник міг втекти, одесити вирішили діяти рішуче. Чоловіка примотали скотчем до стовпа.
Саме в такому вигляді ймовірний крадій залишався до приїзду патрульних. Які вже й офіційно затримали чоловіка та передали його слідчим.
Чи відкрили правоохоронці кримінальну справу через спробу крадіжки у магазині, невідомо. У поліції інцидент офіційно наразі не прокоментували.
Дивіться відео затримання підозрюваного у крадіжці в Одесі (увага, ненормативна лексика 18+):
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