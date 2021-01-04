59-річного колишнього засудженого затримали поліцейські за підозрою у вбивстві свого товариша. У скоєнні злочину чоловік зізнався.

Про вбивство поліціянти дізналися після того, як їм подзвонили мешканці під'їзду, в якому стався злочин. За кілька годин після цього слідчі вже затримали підозрюваного, повідомили у пресслужбі поліції Одеси.

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Викликали правоохоронців люди, які побачили на підлозі під'їзду калюжу крові.

Що відомо про вбивство чоловіка в Одесі

Слідчі з'ясували, що потерпілий раніше відбував покарання в одній камері зі своїм ймовірним вбивцею. Після звільнення вони мешкали у квартирі, яка належить затриманому.

Вбивство сталося ввечері під час розпиття оковитої. Як зазначив зловмисник, товариш почав із ним розмовляти, після чого він схопив ніж та вдарив опонента у груди.

Від поранення 38-річний постраждалий помер на місці події, а власник оселі пішов.

Підозрюваного у скоєнні умисного вбивства затримали у день скоєння злочину. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Дивіться відео з одеситом, якого підозрюють у вбивстві товариша: