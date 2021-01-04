Через те, що почав розмовляти: в Одесі чоловік зарізав свого сусіда по камері – відео
59-річного колишнього засудженого затримали поліцейські за підозрою у вбивстві свого товариша. У скоєнні злочину чоловік зізнався.
Про вбивство поліціянти дізналися після того, як їм подзвонили мешканці під'їзду, в якому стався злочин. За кілька годин після цього слідчі вже затримали підозрюваного, повідомили у пресслужбі поліції Одеси.
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Що відомо про вбивство чоловіка в Одесі
Слідчі з'ясували, що потерпілий раніше відбував покарання в одній камері зі своїм ймовірним вбивцею. Після звільнення вони мешкали у квартирі, яка належить затриманому.
- Вбивство сталося ввечері під час розпиття оковитої. Як зазначив зловмисник, товариш почав із ним розмовляти, після чого він схопив ніж та вдарив опонента у груди.
- Від поранення 38-річний постраждалий помер на місці події, а власник оселі пішов.
Підозрюваного у скоєнні умисного вбивства затримали у день скоєння злочину. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Дивіться відео з одеситом, якого підозрюють у вбивстві товариша:
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