В Одесі чоловік впав з 23 поверху й вижив: відео 18+
В Одесі 3 березня чоловік впав з 23 поверху на автівку й вижив. Його забрала швидка.
Джерело:24 канал
Це сталось зранку – близько 8 ранку в ЖК "Альтаїр". Наразі невідомо у якому стані постраждалий.
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В телеграм-каналі "Одесса сейчас" зазначають, що це була спроба самогубства, начебто чоловік сам вистрибнув.
В Одесі чоловік впав з 23 поверху й вижив: дивіться відео (18+)
Останнім часом в Україні сталось багато аналогічних стрибків, більшість з них закінчились смертельно. Майже всі – підлітки або діти.
- У Чернігові 28 лютого 13-річний хлопчик вижив після падіння з 8 поверху.
- У Києві 1 березня 15-річна дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки. Вона, на жаль, померла.
Найбільше дитячих суїцидів зафіксовано у Києві та області.
В соцмережах запевняють, що це не випадковість – дітей підштовхують до самогубств через інтернет невідомі маніяки. Кажуть про активізацію нової "гри" за аналогом "синій кит". Наразі ці факти не доведені.
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